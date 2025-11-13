バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が12日、Instagramを更新。ダウン症の姉・未知子が激怒する動画を公開し、反響が寄せられている。【映像】ダウン症の姉・未知子さんが激怒する姿＆お叱りLINEこれまでにも、家族との日常をInstagramで発信してきた高嶋。父親の91歳の誕生日をお祝いした際の家族ショットや、高嶋の番組での発言を注意する、未知子の“お叱りLINE”などを公開してきた。2025年11月12日の更新では、「去年の太