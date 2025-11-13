１３日午前５時３５分頃、埼玉県入間市小谷田の圏央道外回りで、乗用車に大型トラックが追突し、計５台が絡む玉突き事故となった。軽自動車に乗っていた男性２人が死亡し、ほかに男性３人がけがをして病院に搬送された。県警高速隊は、最初に追突した大型トラックを運転していた同県上尾市、自称トラック運転手の男（５２）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、現場は片側