ドジャース・山本由伸投手が１２日（日本時間１３日）、最終候補入りしたサイ・ヤング賞発表の中継には出演しなかった。司会者が「ヨシノブ・ヤマモトは今、日本にいるため出演できません」と説明した。山本のほかに最終候補３人に残ったポール・スキーンズ投手（パイレーツ）、クリストフェル・サンチェス投手（フィリーズ）は中継で出演した。