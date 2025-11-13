女優の新木優子（31）が12日、自身のストーリーズを更新。パジャマ姿を披露した。モデルを務めたパジャマ＆部屋着メーカー「SNIDEL HOME（スナイデルホーム）」のアイテムを着用したショットを公開。「The MAGIC of the HOLODAYS」と題し、スラリと伸びた脚も披露した白が基調のショートパンツ姿や、クマが大きくデザインされた部屋着写真を投稿した。同社の公式インスタグラムにも掲載され、「自分の心を解放して、大好きで溢れる