ユーチューバー「カジサック」ことキングコングの梶原雄太（45）の長女、梶原叶渚（かんな＝16）が12日までにインスタグラムを更新。ミニスカート姿を公開した。叶渚は「いつかどこかの写真」とコメントし、黒いミニスカートにオーバーニーブーツを合わせたコーディネートを公開。絶対領域をチラリと露出させ、抜群の美脚を見せつけた。この投稿にフォロワーからは「可愛い上にスタイル抜群足細い」「足ほそ!スタイルよすぎ!」「