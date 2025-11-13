½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸¤¥«¥Õ¥§¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¡È¤¢¤é¤­¤¢¤ë¤­¡É¤ÇË¬¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Èsherehapi¡É¤µ¤ó¥Ï¡¼¥È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸¤¤ò¸ª¤Ë¾è¤»¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£Âç·¿¸¤¤«¤é¤ÎÂç´¿·Þ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¡¢²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤â¡Ä¡£¡ÖÂç¤­¤Ê²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£¥Ï¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥­¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê