TBS系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）の公式X（旧ツイッター）が13日までに更新され、15日の放送が、NHKから国民を守る党の党首、立花孝志容疑者の逮捕についての内容に変更されることが報告された。関連して、立花容疑者の関与があった兵庫県知事選をめぐる番組報道が表彰されたことも報告した。番組Xでは、15日の放送内容について「『NHKから国民を守る党』党首の立花孝志容疑者逮捕と、1年前の兵庫県知事選「2馬力選挙」