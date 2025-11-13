きのう午後、山形県長井市の住宅敷地内の柿の木の上でクマが目撃されました。 【写真を見る】住宅敷地内の柿の木の上にクマ緊急銃猟で駆除（山形・長井市） クマはけさ、現場近くで緊急銃猟で駆除されたということです。 クマの体長はおよそ７５センチメートルとみられています。