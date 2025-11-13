昨夜、滋賀県大津市の住宅で火災があり、成人男女２人が死亡、ほかに女性１人が病院に搬送されて、意識不明の重体です。１２日午後７時１５分ごろ、大津市朝日で、「住宅火災です」と住人とみられる男性から１１９番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車１２台が出動して、火は４時間半後に消し止められましたが、住宅１棟が全焼しました。消防によりますと、この住宅から成人男女２人の遺体が見つかったほか、住宅の