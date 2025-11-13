クマ在日米大使館は12日、北海道や、秋田など東北地方でクマによる被害が相次いでいるとして、日本に滞在する米国人に注意を呼びかけた。クマが出没したエリアに入るのを避け、目撃した場合は地元当局に通報するよう求めた。札幌市の米総領事館に隣接する円山公園付近でもクマが目撃されたため、訪問者に警戒を促した。