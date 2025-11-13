国連気候変動会議（COP30）で記者会見に臨む米カリフォルニア州のニューサム知事＝11日、ブラジル・ベレン/Adriano Machado/Reuters（CNN）米カリフォルニア州のニューサム知事は12日、ブラジル北部ベレンで開催中の国連気候変動会議（COP30）でトランプ大統領を「侵略的外来種」「破壊者」と呼び、容赦ない批判を展開した。2028年の大統領選で民主党の有力候補と目されるニューサム氏は、会議に出席した米国政治家の中で最も著名