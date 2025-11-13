漫画家の榎本由美さんが亡くなったことが12日、分かった。息子が榎本さんのXアカウントを通じ、公表した。「私、榎本由美の息子です。11月4日母が永眠しました。葬儀は先日、親族のみで行いました。香典や供花につきましては、辞退させていただきたく、お気持ちだけ有り難く受け取らせていただけますと幸いです」と発表。「生前にお世話になった皆さま、母と仲良くさせていただいた皆さまにはこの場で心よりお礼申し上げます。よ