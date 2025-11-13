俳優の黒沢年雄（81）が12日にブログを更新。介護の末71歳の女が102歳の母親を殺害した事件に胸を痛めた。黒沢は「長年の母親の介護で、71歳の娘が102歳の母親を殺害!やりきれない気持ちだ!」と思いを吐露。そして「娘さんは自分の人生を捨ててまで尽くし、母親の壮絶な介護を極限まで頑張った結果…辛い苦しくも悲しい行動に出たのだろう。同じような例が度々起こるが…これは殺人でなく、ある意味、説明出来ない深〜い愛情だと思