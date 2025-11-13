２０２６年北中米Ｗ杯アフリカ予選プレーオフ準決勝ガボン戦（１３日＝日本時間１４日）に臨むナイジェリア選手が練習をボイコットした。英メディア「ＢＢＣ」によると?スーパーイーグルス?との異名を持つナイジェリアのエースＦＷビクトル・オシムヘン（ガラタサライ）らイレブンとテクニカルスタッフは、未払いの報酬と試合ボーナスの支給を求めて、試合２日前のトレーニングをボイコット。同国連盟に紛争解決を要求している