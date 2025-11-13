◎全国の天気北日本は局地的に雨が強まるでしょう。落雷や突風にもご注意ください。また、夜は北海道北部で次第に雪に変わりそうです。関東から西日本も雲が広がりやすく、所々で雨が降る見込みです。沖縄は大雨に警戒してください。◎予想最高気温前日と比べると高い所が多いですが、日差しが控えめですので数字よりは寒く感じそうです。名古屋は前日より4℃高い19℃でしょう。仙台は18℃、東京は17℃、大阪は19℃、福岡は21℃の