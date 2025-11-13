フリーアナウンサー、タレントの山本モナ（49）が13日、インスタグラムで「この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、。」と司法試験合格を報告した。山本は「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります。40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました」と経緯をつづった。10年に一般男性と結婚し、