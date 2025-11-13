日本テレビ系の報道番組「日テレNEWS24」でキャスターを務めるフリーアナウンサーの戸田山貴美（31）が13日までにインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。戸田山は「この度、結婚いたしました」と報告。ウエディングドレス姿の写真や、お相手男性とのツーショットを公開し、「お相手は一般の方で、知り合ったのはここ数年ですが、同じ幼稚園出身で、何かと共通点の多い方です！」と紹介した。続けて「これからも感謝の