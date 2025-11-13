昨秋の兵庫県知事選をめぐり、公職選挙法違反の疑いで刑事告発されていた、兵庫県の斎藤元彦知事とＰＲ会社社長について、神戸地検は「嫌疑不十分」として不起訴としました。これを受け、斎藤知事とＰＲ会社社長が、それぞれ声明を出しました。去年１１月の兵庫県知事選をめぐっては、斎藤元彦知事の陣営が、広報全般を企画・立案し実行したとされるＰＲ会社「メルチュ」に、７０万円あまりの報酬を支払いました。これに対し