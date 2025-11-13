スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が、MLB（メジャーリーグ機構）と選手会（MLBPA）は労使問題について話し合う会合を最近行ったと報じている。2026年シーズン終了後に再びロックアウトが起こり得るという業界全体の警戒感が高まる中、双方の首席交渉人MLB側のダン・ハーレム、選手会側のブルース・メイヤーの両名が参加した。現在の労使協定（CBA）は来シーズン終了後の2026年12月1日午後11時59分（米東部時間）で失