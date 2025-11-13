「ハロー！プロジェクト」の公式サイトが13日に更新され、アイドルグループ「つばきファクトリー」の西村乙輝（いつき＝15）が体調不良のためイベントを欠席することを発表。12日には「アンジュルム」の後藤花（17）、11日にも松本わかな（18）、下井谷幸穂（19）のインフルエンザ感染が報告されており、ハロプロアイドルの体調不良が相次いでいる。8月にグループに加入したばかりの西村。この日、公式サイトで以下3つのイベン