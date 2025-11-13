韓国のハンファイーグルスが13日、前楽天の王彦程（ワン・イェンチェン）投手（24）と契約を結んだことを発表した。王は19年に育成選手として楽天に入団し、7年間プレー。今季は2軍で22試合に登板し、10勝5敗、防御率3・26の成績を残したが、自身のSNSで今季限りでの退団を示唆していた。楽天の石井一久GMは球団を通じて「これまでチームの一員として戦ってくれた王選手に心から感謝申し上げるとともに、今後のさらなる飛躍