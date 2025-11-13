3年後に開幕するロサンゼルスオリンピックのメダル競技日程が発表され、大会15日目には史上最多、26の決勝が行われます。【映像】SoFi Stadium周辺の様子ロサンゼルスオリンピックは2028年7月に開幕し、36競技・51種別で熱戦が繰り広げられ、過去最多の女性アスリートが出場します。組織委員会は12日、各競技・種別の決勝日程を発表し、最初のメダリストはトライアスロン女子個人種目から生まれることになりました。同じ大会