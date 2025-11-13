徳之島町、天城町、喜界町に発表されていた土砂災害警戒情報は、午前8時30分に全て解除されました。 ただ奄美地方には大雨警報が継続中で、引き続き土砂災害には警戒が必要です。 台風26号は13日午前3時には台湾付近の海上にあります。 台風26号は今後沖縄地方に接近し、13日午後には温帯低気圧に変わる見込みで、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。 奄美地方では非常に激しい雨が降り、鹿児島県の雨量