ドル円理論価格1ドル＝153.33円（前日比+0.43円） 割高ゾーン：153.94より上 現値：154.80 割安ゾーン：152.73より下 過去5営業日の理論価格 2025/11/12152.91 2025/11/11153.17 2025/11/10152.60 2025/11/07153.51 2025/11/06153.00 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動