古くから“女人禁制”とされてきた大相撲の土俵に、高市総理は上がるのか。イギリス紙は「新首相はジレンマに直面している」と報じています。【映像】英紙が“女人禁制”への高市総理の対応に注視イギリスのガーディアン紙の電子版は12日、大相撲において女性が土俵に上がることは禁止されているとする伝統を紹介し、「高市氏は“女人禁制”に逆らうのか？」と題した記事を掲載しました。歴代の首相が大相撲の千秋楽で土俵に