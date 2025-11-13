お笑い芸人カンニング竹山（54）が13日までにX（旧ツイッター）を更新。「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）をめぐる発言についての誤解がSNS上に広がったことをめぐり、「ご意見番は最低でも偏差値50、いや60以上ないと」との記事に反応を示した。竹山は10月31日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」に出演した際、日本を侮辱する目的で日の丸を傷つける行為を処罰する「日本国国章毀損罪」を盛り込んだ刑法改正案について説明した