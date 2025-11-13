12日夕方、大館市の桂城小学校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと12日午後4時25分ごろ、大館市水門町の桂城小学校の敷地内にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった大館市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチだったということです。最も近い民家までは約10メートルで、警察は関係機関に連絡するとともにパトカーで現場付近を警戒し住民に注意