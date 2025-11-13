かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。11月12日（水）の同番組では、企画「離婚した大ちゃんにこっそり新生活の資金を渡して励ましたいねん」が放送された。以前の『かまいガチ』で離婚を発表した、ちゃんぴおんず・大ちゃん。今回はそんな大ちゃんにさまざまな対決でうまく勝たせて、賞金を全額持って行ってもらうという企画が行われた。この日集まったのは、みな