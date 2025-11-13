12日夕方、仙北市角館町の県道でクマが目撃されました。付近には観光地の武家屋敷通りやホテルがあり、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと12日午後6時20分ごろ、仙北市角館町横町の県道をクマ1頭が歩いているのを、仙北市の10代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約10メートルで、付近には観光地の武家屋敷通りやホテルなどがあります