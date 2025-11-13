シチズン時計は急騰し２００７年１１月以来、約１８年ぶりの高値をつけた。１２日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。売上高予想を前回予想の３１８０億円から３２７０億円（前期比３．２％増）、経常利益予想を２２０億円から２９０億円（同２６．０％増）、最終利益予想は２００億円から２２０億円（同７．９％減）とした。経常利益は減益予想