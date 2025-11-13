【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、YouTubeで開催されている『YouTube おちゃのまスペシャル』に、「LAPONEENTERTAINMENT Official YouTube」を代表して登場。11月12日21時から、“超パフォーマンス”と題した生配信を静岡・御殿場高原「時之栖」から実施し、デビュー5周年という節目にリリースされたロングヒット曲「BE CLASSIC」を、日本一の高さを誇る噴水を背にしたダイナミックな演出で披露