コンビニのレジ横に置いてあるとついつい手が伸びてしまう、おなじみの「チロルチョコ」の、ステーショナリーセットが発売されます。このステーショナリーセットは、「チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK」の付録として付いてくるもので、チロル可愛い缶ケースの中には、６点の文房具やマステ、シールなどが収められています。（1）缶ケース（2）各クリップ（2種）（3）ホチキス（4）各付箋（4種・各5枚）（5）マスキングテ