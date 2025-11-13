使い終わったらポイッと捨てられる、使い捨てタイプのスポンジ。キッチン用はよく見かけますが、お風呂場用のスポンジも欲しいなと思ってました。浴槽などの広い面を洗いやすく、蛇口などの入り組んだ部分も洗いやすい優秀アイテムをセリアで見つけたのでご紹介します！粗目の無膜スポンジで泡立ち良好、水切れ抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：1day 使い切りバススポンジ価格：￥110（税込）内容量：8P販売ショ