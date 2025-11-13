楽天は１６日、２０２６年シーズンの内野守備走塁コーチに渡辺正人（４６）が就任すると発表した。渡辺コーチは大阪府出身で、１９９７年ドラフト１位でロッテに入団。１５年間プレーした後、２０１３年からＢＣ信濃で２年間プレーした。指導者として信濃、ＢＣ石川の監督などを経て、１８年からオリックスのスタッフ入り。２４年から韓国・ＳＳＧランダースの２軍守備コーチを務めていた。
