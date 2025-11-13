乾燥する季節はハンドケアが欠かせないですよね。100円ショップでもハンドケアグローブが販売されていますが、今まで使った中でも一番優秀な商品をダイソーで発見しました！クリームでケアした後に装着して15分おくだけで、しっとり保湿してくれるシリコーンゴム素材のグローブ。お手入れも簡単で扱いやすいですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：しっとりハンドケアグローブ価格：￥220（税込）サイズ（約）：15cm×22