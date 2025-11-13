欧州で、着物姿の女性が描かれた「キムチソース」製品が販売され、物議を醸している。11日、誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は、自身のSNSを通じて、スペインの食品会社が販売しているキムチソースの製品写真を公開した。瓶のラベルには、着物姿の女性がキムチを象徴するかのように微笑んでいる。製品名の上部には「泡菜（パオチャイ）」という中国語表記もある。この製品はスペイン現地のスーパー