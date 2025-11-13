イタリアの検察当局が、1990年代ボスニア内戦中にサラエボで行われた、いわゆる「人間狩り観光（sniper tourism）」疑惑の捜査に着手した。戦争中に、ある人々が金を払って民間人を銃で撃ったという疑いだ。英紙ガーディアンや伊紙ラ・レプッブリカなどによると、11日（現地時間）、「ミラノ検察が、ボスニア・セルビア軍に金品を支払い、サラエボの住民に向けて銃を撃てる許可を得た西側諸国出身の要人に対する捜査を開始した」と