ダイソーで、なんと電動ドライバーを発見！価格を見ると1,100円（税込）…正直悩んだのですが、早く買えばよかったと思うほど優秀でした！11種のビットセットも付属しており、すぐに使えるのが嬉しいポイント。コードレスで扱いやすく、準備や操作も簡単で家庭用として使うには十分なクオリティですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電動ドライバー価格：￥1,100（税込）使用電池：単3形乾電池×4本販売ショップ：ダイ