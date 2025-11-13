「優しい言葉をかければ金を出してくれるATMとでも思っていたのだろう」男児性器盗撮、大麻クッキー、トマト泥棒…ナニワ教員の呆れた“多種多様”懲戒処分理由被害に遭った20代女性は、その悔しい思いを捜査員にこう吐露したという。ホストクラブで多額の売掛金を背負わされた女性をソープランドなど性風俗店に斡旋したとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は5日、スカウト会社「オフィスSAM」経営者の山本慎二（35）と職業紹