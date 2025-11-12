Stellantisジャパン株式会社は、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid」に、黒を基調とした限定車「600 Hybrid Nero Cinema（ネロ チネマ）」を追加し、150台限定で2025年11月11日より発売した。 同モデルは、600シリーズ初のブラックボディを採用し、クラシカルで洗練された外観と、アイボリーのエコレザーを組み合わせた上質なインテリアが特長だ。スタイルと実用性を兼ね備えた同モデルとともに、新しいカ