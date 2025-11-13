3人組テクノポップユニット「Perfume（パフューム）」のあ〜ちゃん（36）が11月11日に自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表して以来、さまざまな臆測がファンや関係者の間で飛び交っている。【もっと読む】福山雅治の「不適切会合問題」で紅白に地殻変動が来る？ “やらかし”がPerfume「トリor大トリ」誘発の可能性アリ「お相手について、あ〜ちゃんは『互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、P