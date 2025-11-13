森七菜（24＝写真）、完全に追い風に乗ったようだ。現在は岡山天音（31）主演のNHK夜ドラ「ひらやすみ」（月〜木曜夜10時45分）に出演中。コミック原作の、このドラマがすこぶる好評なのだ。【もっと読む】森七菜が乗り越えた松村北斗との"流出騒動" そして高まる"ヒット作請負人"としての存在感森は、東京・阿佐ケ谷在住の29歳のフリーター・生田ヒロト（岡山）のいとこ、18歳の美大生・小林なつみを好演。山形から上京したば