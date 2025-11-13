カナダで開かれていたG7＝主要7か国外相会合は12日、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナへの揺るぎない支援を再確認しました。カナダで12日まで開かれていたG7外相会合には日本から茂木外相も出席し、この中では「各国と連携して引き続きウクライナ支援と対露制裁に取り組んでいきたい」と強調しました。また共同声明ではウクライナへの「揺るぎない支援を再確認」し、「即時停戦が緊急に必要だ」と改めて表明しました。その上