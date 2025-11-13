若手音楽家の登竜門として知られるスイスの「ジュネーブ国際音楽コンクール」のビオラ部門で、日本の谷口朱佳さんが2位となりました。ジュネーブ国際音楽コンクールは才能ある若手音楽家を発掘するために1939年に創設された歴史ある大会です。12日に行われたビオラ部門の決勝には3人が進出し、きわめてレベルの高い演奏で接戦となりました。審査の結果、アメリカとスイスの2人が共に1位となり、日本の谷口朱佳さん（23）が2位に選