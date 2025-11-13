元フリーアナウンサーでタレントの山本モナが１３日、インスタグラムを更新し、司法試験に合格したことを報告した。山本は「この度、令和７年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると５年。長かった、、」とつづり、司法試験用法文の表紙写真を投稿した。「４０代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました」としみじみ。「皆様、『やればできる』という言葉は、本当です（笑