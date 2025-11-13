大リーグは１２日（日本時間１３日）、ドジャース・大谷翔平投手がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で見せた「３本塁打、１０奪三振」が２０２５年の年間レジェンダリー・モーメンツ賞に選出されたと発表した。大谷は同戦に先発登板し、投打の二刀流で出場。場外に達した一発を含む３本塁打をマークし、投手としては６回０／３を無失点、１０奪三振で勝利投手になった。大リーグ公式Ｘ（旧ツイッター）は「Ｔ