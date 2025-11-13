―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第557回をよろしくお願いします。◆「おしゃれ」を気取っているのにうまくいかない中年男性日本にはさまざまなおじさんが生息しています。今回はさまざまな地域に生息する複雑な生態を持つおじさんたちを見ていきましょう。どれもこれも「おしゃれ」を気取ってい