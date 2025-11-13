ザルームツアーは11月11日、「住宅ローンと年収に関する実態調査2025」を発表した。同調査は2024年4月〜2025年10月、全国の注文住宅購入者を対象に、オンラインアンケート形式で実施した。頭金の実態住宅ローンの頭金について尋ねたところ、54%が「入れていない」、46%が「入れた」と回答した。頭金を入れない理由は、「住宅ローン控除を最大限活用したい」「金利が低いので資産運用に回したい」「現金を手元に残したい」などが目