夫と2人の子どもと暮らす主人公は、おだやかな日々を送っていました。ところが、夫のスマホゲームがきっかけで、日常が崩れ始めます…。夫は数百円、数千円をゲームに課金。その額はどんどんふくらんでいき、妻が気づいたときには、子どもの貯蓄を使い込んだあとでした。夫を問い詰め、その場でアプリを削除。ところが、夫はゲームをやめることができず、すぐに再開。家族のことをないがしろにし、ヒマさえあれ