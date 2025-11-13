JR東海は、在来線全線の普通・快速列車が連続した2日間乗り降り自由となる「JR東海☆冬の乗り放題きっぷ」を発売する。熱海〜米原駅間を着駅とする東海道新幹線を「EXサービス」で予約した場合のみ購入が可能。価格は大人3,900円、こども1,900円。指定席やホームライナー等は、必要な指定券や乗車整理券等を別途購入すれば利用可能。ただし、特急・急行列車は料金券がある場合でも利用できない。利用期間は12月13日から2026年1月13